तेजस की निर्माता कंपनी HAL ने क्रैश के दावों को बताया झूठा, कहा- यह मामूली तकनीकी घटना

HAL ने यह भी बताया कि मानक संचालन प्रक्रिया के तहत मामले का विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है और भारतीय वायु सेना (IAF) के साथ मिलकर तेजी से समाधान की दिशा में काम किया जा रहा है। कंपनी ने दोहराया कि तेजस दुनिया के समकालीन फाइटर एयरक्राफ्ट में बेहतरीन सुरक्षा रिकॉर्ड रखने वाले विमानों में शामिल है। बता दें कि हाल ही में यह खबरें सामने आई थी कि इस महीने की शुरुआत में एक प्रमुख एयरबेस पर प्रशिक्षण उड़ान से लौटते समय तेजस विमान रनवे से आगे निकल गया। आशंका जताई गई थी कि ब्रेक फेल होने के कारण यह रनवे ओवरशूट की स्थिति बनी।