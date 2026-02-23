अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले से भारत पर क्या पड़ेगा असर? जानें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा

बता दें कि हाल ही में अमेरिका में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा वैश्विक व्यापार युद्ध के दौरान लगाए गए कई टैरिफ को निरस्त कर दिया। कोर्ट फैसले के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने सभी देशों से अमेरिका में आने वाले आयात पर 10% का नया शुल्क घोषित किया, जिसे बाद में बढ़ाकर 15% कर दिया गया।