‘परिसीमन के बहाने बंगाल को बांटने की साजिश’, CM ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा हमला

ममता बनर्जी ने कहा कि परिसीमन के नाम पर राज्य की राजनीतिक संरचना को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह साजिश ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ द्वारा बढ़ावा दी जा रही है। उनका कहना है कि SIR और परिसीमन के बाद अगला कदम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करना हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में बनी रहती है, तो वह इस तरह की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने देंगी।