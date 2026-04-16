बम की धमकी से मची अफरा-तफरी, चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बनाया निशाना

Bomb Threat in School: आज (गुरुवार) सुबह चंडीगढ़ में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शहर के कई प्रमुख स्कूलों, दो एयर इंडिया उड़ानों और चंडीगढ़ सचिवालय को बम धमकी से जुड़े ईमेल मिले। धमकी भरे ईमेल सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं और सभी स्थानों पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पुलिस के अनुसार अब तक की जांच में किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री की पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है।