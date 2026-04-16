राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, अब हरियाणा कांग्रेस ने 5 विधायकों को किया सस्पेंड

रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति और कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में इन विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी और मामले को केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था। केंद्रीय अनुशासन समिति और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की स्वीकृति के बाद पांचों कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड करने का फैसला किया गया। इसको लेकर कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि पार्टी लाइन से हटकर मतदान करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।