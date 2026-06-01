INDIA ब्लॉक में एकजुटता या दरार? 6 जून की बैठक में डीएमके पर टिकी सभी की निगाहें

INDIA Bloc Meeting: लंबे अंतराल के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक 6 जून को महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बदले राजनीतिक हालात, राजनीतिक समीकरण और सहयोगी दलों के बीच समय-समय पर सामने आए मतभेदों के बीच होने वाली इस बैठक को गठबंधन की एकजुटता की नई परीक्षा माना जा रहा है। खासतौर पर डीएमके पर सबकी निगाह रहेगी। तमिलनाडु में टीवीके को समर्थन से नाराज डीएमके कांग्रेस से गठबंधन तोड़ चुकी है। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि डीएमके विपक्ष की इस बैठक में भाग लेती है या नहीं। अंदरखाने डीएमके को एनडीए में शामिल करने के प्रयासों की खबरें आती हैं। ऐसे में प्रस्तावित बैठक से डीएमके के रुख का पता चलेगा कि वह इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहेगी या नहीं।