कर्नाटक में डिप्टी सीएम पर खींचतान: चार डिप्टी सीएम पर फंसा पेंच; आज दिल्ली में शिवकुमार-सिद्दारमैया

फिलहाल यह तय है कि 3 जून को डीके शिवकुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम या कुछ मंत्री भी बन सकते हैं, पर पूरा मंत्रिमंडल गठन बाद में होगा। अभी मंत्रियों के नाम पर कोई सहमति नहीं बनी है। मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास अभी मंत्रियों के नाम या सूची नहीं आई है। सूत्र बताते हैं कि अभी 3 जून को कुछ मंत्री बन सकते हैं, जबकि मंत्रिमंडल विस्तार में करीब 1 माह लग सकता है। अभी संतुलन के लिहाज से सिद्धरामय्या खेमे व बेटे यतींद्र को पद दिया जा सकता है।