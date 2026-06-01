भारत में बढ़ा माइक्रो ड्रामा का क्रेज, 2030 तक 24 हजार करोड़ रुपए का बाजार बनने की उम्मीद

माना जाता है कि माइक्रो ड्रामा की शुरुआत चीन में सोशल मीडिया ऐप के जरिए हुई थी। बीजिंग की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं (जिनुआ डिआओ और मिंगजिआ शू) के अनुसार, एआई-जनरेटेड कंटेंट के कारण यह क्षेत्र तेजी से फैल रहा है। एआई की मदद से कंटेंट को स्थानीय स्तर पर ढालना बेहद आसान हो गया है। थाईलैंड के किंग मोंगकुट विश्वविद्यालय के शोधकर्ता जीरावत पोर्नसुप्पयाकुल का मानना है कि इस लोकप्रियता के पीछे सोशल मीडिया रील हैं, जहां आम यीजर शॉर्ट फॉर्मेट में कहानियां पेश करते थे। अब बड़ी कंपनियां इसी रीलनुमा फॉर्मेट को प्रोफेशनल तरीके से विकसित कर रही हैं।