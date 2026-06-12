15 देशों में ट्रेंड कर रही ‘मां बहन’ के साथ ‘छोरी’ और ‘दलदल’, क्या आपने अब तक नहीं देखी ये फिल्में

'मां बहन' की कहानी रेखा नाम की एक महिला और उसकी 2 बेटियों के इर्द-गिर्द घूमती है। बता दें, उनकी जिंदगी तब पूरी तरह बदल जाती है जब उन्हें अपने ही घर की रसोई में एक लाश मिलती है। इसके बाद शुरू होती है रहस्य, हास्य और पारिवारिक उलझनों से भरी एक अनोखी कहानी, जो फैंस को लास्ट तक बांधे रखती है। बता दें, अबुंदंतिया एंटरटेनमेंट लंबे समय से महिला-केंद्रित कहानियों पर काम करता रहा है और अब इस कंपनी की कई फिल्में और सीरीज ने पहले भी दर्शकों का दिल जीता है।