Delimitation Bill 2026: लोकसभा में सरकार ने बताया राज्यों में कितने प्रतिशत बढ़ेगी सीटें? क्या सीटों का बदलेगा अनुपात

Delimitation Bill 2026: गुरुवार से संसद का विशेष सत्र शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को पेश किया। महिलाओं के आरक्षण और परिसीमन को लागू करने के उद्देश्य से लाए गए इस अहम विधेयक को सदन में मत विभाजन के बाद स्वीकृति दी गई। विधेयक को पेश करने के बाद सदन में हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सपा सांसद अखिलेश यादव के बीच जमकर बहस हुई।