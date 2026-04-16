चाय का कप टूट जाने पर तीन साल के मासूम की कर दी थी हत्या, मां को बना लिया था बंधक, अब कोर्ट ने कर दिया न्याय

Mumbai News: मुंबई की एक सेशंस कोर्ट ने बुधवार को एक बेहद दर्दनाक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 44 साल के नितिन पाठारे को उम्रकैद की सजा दी है। आरोप था कि उसने 2017 में एक तीन साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चे के हाथ से चाय का कप टूट गया था। यह घटना जितनी चौंकाने वाली है, उतनी ही झकझोर देने वाली भी। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि आरोपी ने न सिर्फ बच्चे की हत्या की, बल्कि सबूत मिटाने की भी कोशिश की। जज महेश के. जाधव ने कहा कि आरोपी ने गुस्से में आकर बच्चे को पहले बेल्ट और हाथों से पीटा, फिर उसका गला दबाया और जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।