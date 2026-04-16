संसद में महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने पीएम को घेरा, कहा- ‘महिलाओं को अधूरा सच बता रहे हैं प्रधानमंत्री’

Priyanka Gandhi in Parliament (Photo: IANS)
Priyanka Gandhi in Parliament: संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में तीखी बहस देखने को मिली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर 'अधूरी जानकारी' दे रही है और महिलाओं के साथ पूरी सच्चाई साझा नहीं की जा रही।
लोकसभा में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर सरकार स्पष्टता से बात नहीं कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को पूरी जानकारी देने के बजाय उन्हें भ्रमित किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार OBC प्रतिनिधित्व के मुद्दे को केवल तकनीकी मामला बताकर टालना चाहती है। उनके मुताबिक, यह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा बड़ा सवाल है।
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