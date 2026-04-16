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संसद में महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने पीएम को घेरा, कहा- ‘महिलाओं को अधूरा सच बता रहे हैं प्रधानमंत्री’

Priyanka Gandhi Speech in Parliament Today: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं को अधूरी जानकारी दे रही है और OBC प्रतिनिधित्व जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है।

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भारत

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Rahul Yadav

Apr 16, 2026

Priyanka Gandhi in Parliament

Priyanka Gandhi in Parliament (Photo: IANS)

Priyanka Gandhi in Parliament: संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में तीखी बहस देखने को मिली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर 'अधूरी जानकारी' दे रही है और महिलाओं के साथ पूरी सच्चाई साझा नहीं की जा रही।

प्रियंका गांधी का सरकार पर सीधा हमला

लोकसभा में बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर सरकार स्पष्टता से बात नहीं कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिलाओं को पूरी जानकारी देने के बजाय उन्हें भ्रमित किया जा रहा है।

उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार OBC प्रतिनिधित्व के मुद्दे को केवल तकनीकी मामला बताकर टालना चाहती है। उनके मुताबिक, यह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक न्याय से जुड़ा बड़ा सवाल है।

अपडेट जारी है….

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Updated on:

16 Apr 2026 06:18 pm

Published on:

16 Apr 2026 06:17 pm

Hindi News / National News / संसद में महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने पीएम को घेरा, कहा- ‘महिलाओं को अधूरा सच बता रहे हैं प्रधानमंत्री’

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