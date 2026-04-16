संसद में महिला आरक्षण बिल पर प्रियंका गांधी ने पीएम को घेरा, कहा- ‘महिलाओं को अधूरा सच बता रहे हैं प्रधानमंत्री’

Priyanka Gandhi in Parliament: संसद के विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण बिल को लेकर लोकसभा में तीखी बहस देखने को मिली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे पर 'अधूरी जानकारी' दे रही है और महिलाओं के साथ पूरी सच्चाई साझा नहीं की जा रही।