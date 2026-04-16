Women Reservation: टिकट दीजिए, आरक्षण नहीं; स्वीडन में 46 तो भारत में महज 15% महिला सांसद

Women Reservation Bill India: केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को लोक सभा में महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग गठित किए जाने से संबन्धित बिल पेश किए। इनका मकसद लोक सभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण थोड़ा जल्दी लागू करना है। यह कानून तो 2023 में ही बन चुका है, लेकिन मौजूदा कानून के मुताबिक आरक्षण नया परिसीमन लागू होने के बाद अमल में आएगा। अब सरकार चाहती है कि लोक सभा में सीटों की संख्या 850 करके महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ तत्काल दे दिया जाए।