केरलम में चुनाव नतीजे से पहले ही कांग्रेस में CM पद के लिए लड़ाई शुरू! विवाद के बाद बड़े नेता को देनी पड़ी सफाई

केरल विधानसभा चुनाव में 78।03 फीसदी मतदान दर्ज हुआ जो काफी अच्छा माना जा रहा है। दोनों गठबंधन एलडीएफ और यूडीएफ दावा कर रहे हैं कि जनता उनके साथ है। लेकिन असली तस्वीर 4 मई को साफ होगी। तब तक CM की कुर्सी पर दावेदारी करना सिर्फ सियासी तमाशा है।