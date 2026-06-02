‘हम हैं असली TMC, हमारे साथ 50 विधायक’: बगावती सुरों से हिल गया ममता बनर्जी का सिंहासन!

Sena Model In Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा में मिली करारी हार के साथ ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बीते कुछ दिनों से बंगाल की राजनीति गरमाई हुई है। तृणमूल कांग्रेस द्वारा हाल ही में निलंबित किए गए एक नेता ने पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाटी के 50 विधायक एकजुट हैं और विधानसभा में दो तिहाई बहुमत हासिल कर लेंगे। निलंबित टीएमसी नेता रिजु दत्ता द्वारा मंगलवार को दिए गए बयान ने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के भविष्य को लेकर अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है।