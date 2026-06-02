‘बीजेपी को पेपर लीक से दिक्कत नहीं है’ नीट परीक्षा रद्द मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने फिर सरकार को घेरा



दरअसल, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने दावा किया कि प्रयागराज में छात्रों के साथ पेपर लीक मामले पर उनकी बातचीत को उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बाधित करने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद मामला और गरमा गया। उसके बाद ही अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की पोस्ट को शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी को पेपर लीक से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब लोग इस मुद्दे पर सवाल उठाते हैं या चर्चा करते हैं, तब सरकार परेशान हो जाती है। केजरीवाल का कहना है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात होनी चाहिए, न कि उसे रोका जाना चाहिए।