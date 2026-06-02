मां बनी अपने नवजात बच्चे की कातिल: प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंका, आवारा कुत्तों ने नोच डाला

Mother Throws Newborn Baby in Garbage: गुजरात के सूरत में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक 43 साल की मां ने समाज में बदनामी के डर से अपने ही नवजात बच्चे को प्लास्टिक की थैली में बंद कर आधी रात को कचरे के ढेर में फेंक दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना सूरत के चौक बाजार थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला कि महिला पहले से ही दो जवान बच्चों की मां है। इस उम्र में दोबारा प्रेग्नेंट होने पर महिला को समाज का खौफ सताने लगा था और इसी डर ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली।