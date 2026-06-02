2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मिर्ची खिलाई, बाल नोंचकर किया गंजा, ससुराल वालों ने महिला को 10 महीनें बाथरूम में रखा कैद

Domestic Violence Case: महिला के पिता ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने 10 महीनों तक शौचालय में किया बंद। रोजाना उसकी बेटी के साथ मारपीट करते थे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jun 02, 2026

AI Garage Photo

AI Garage Photo

Dehradun Woman Locked In Toilet Captivity: उत्तराखण्ड के देहरादून में घरेलू हिंसा की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक महिला को कथित तौर पर 10 महीने तक एक कमरे और शौचालय में बंद रखा गया। इस दौरान उसके ससुराल वालों ने उसे बार-बार प्रताड़ित किया। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि वह केवल कच्चे चावल खाकर जीवित रही। इतना ही नहीं उसके गुप्तांगों पर बोतलों और लाठियों से हमला किया गया।

दो साल पहले हुई थी शादी

महिला के पिता की शिकायत के आधार पर सेलाकुई पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में महिला के पति राहुल खंडूरी और उसके माता-पिता को आरोपी बनाया गया है। इस दंपति की शादी दो साल पहले हुई थी और फरवरी 2025 में उनके जुड़वां बच्चे हुए। महिला अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी जबकि उसका पति दिल्ली में कार्यरत था।

ससुराल वाले रोज करते थे पिटाई

उसके पिता ने आरोप लगाया है कि पिछले जुलाई से उसे एक ही कमरे और शौचालय में बंद रखा गया था और उसके ससुराल वाले नियमित रूप से उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार और यातना करते थे।

पीड़िता के पिता ने दावा किया कि जब भी उसका पति छुट्टी पर घर लौटता था, तो वह उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करता था। उसने बताया कि उसे कच्चा चावल, प्याज और मिर्च खाने को दी जाती थी। इस लगातार दुर्व्यवहार से उसकी बेटी के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा।

गुप्तांगों पर भी आई चोटें

राहुल खंडूरी के पिता और मां ने भी कथित तौर पर उसकी पिटाई की। महिला के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसे नाली के पाइप, छड़ों, कुर्सियों और फर्श पोंछने वाले वाइपर से पीटा गया। उन्होंने आगे बताया कि बोतलों और डंडों से उसके गुप्तांगों पर चोटें पहुंचाई गईं।

बाल नोंचकर किया गंजा

शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने उसके सिर से बेरहमी से बाल नोच डाले, जिससे उसकी खोपड़ी पूरी तरह से नंगी हो गई। उसके पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने न केवल उन्हें मौखिक रूप से गाली दी बल्कि उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी।

10 महीने तक फोन पर बात तक नहीं कराई

उन्होंने उरोप लगाया कि इन दस महीनों के दौरान उनकी बेटी को अपने परिवार से मिलने या फोन पर बात करने की अनुमति नहीं दी गई। उनके ससुराल वालों ने उन्हें अपने पोते-पोतियों से भी मिलने नहीं दिया। उनके पिता ने बताया कि जब भी वे उनसे संपर्क करते, उनके ससुराल वाले एक ही जवाब देते थे— या तो वह सो रही होती हैं या नहा रही होती हैं।

यौन संबंध बनाने के लिए महिला कर्मचारी को मजबूर कर रहा था अधिकारी, परिजनों ने धुना, FIR और एनसी दर्ज

ये भी पढ़ें
maharashtra Jalna rape crime

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jun 2026 05:05 pm

Published on:

02 Jun 2026 04:55 pm

Hindi News / National News / मिर्ची खिलाई, बाल नोंचकर किया गंजा, ससुराल वालों ने महिला को 10 महीनें बाथरूम में रखा कैद

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला!, अमेरिका में रह रहे 30 भारतीय ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, जल्द होगी भारत वापसी

indian truck drivers
राष्ट्रीय

कांग्रेस आलाकमान से डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया की हुई मुलाकात, कल शाम करीब 4 बजे सीएम पद की लेंगे शपथ

Karnataka New CM:
राष्ट्रीय

Strike for MLA Arrest: तहसीलदार-नायब तहसीलदारों की हड़ताल जारी, बोले- जब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी, यहीं बैठेंगे

Strike for MLA arrest, Naib Tehsildar beaten case
अंबिकापुर

टूटे हाथ, 51घाव और जलने के निशान, प्रेमी ने ली डेढ़ साल के बेटे की जान, चुपचाप तमाशा देखती रही मां

Arshid, his mother and her lover
राष्ट्रीय

मां बनी अपने नवजात बच्चे की कातिल: प्लास्टिक की थैली में डालकर फेंका, आवारा कुत्तों ने नोच डाला

pregnant
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.