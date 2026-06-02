‘मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक तुम लोगों को हटाऊंगी नहीं’, ममता बनर्जी ने शुभेन्दु सरकार के खिलाफ भरी हुंकार, जानें क्यों हो रहा प्रदर्शन



धरना प्रदर्शन में बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा की बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले किये जा रहे हैं। हमारे पार्टी ऑफिस को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी नेता हमसे मदद मांगते थे, लेकिन हमने कभी इस बात का जिक्र मीडिया में नहीं किया। उन्होंने साफ कहा कि वह तब तक लड़ती रहेंगी, जब तक वह जिंदा हैं। यह धरना प्रदर्शन राज्य में पार्टी कार्यकर्ता और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर ममता बनर्जी कर रही हैं।