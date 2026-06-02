2 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BJP में बने रहेंगे अन्नामलाई? नितिन नवीन से मुलाकात के बाद दिया अहम संदेश

Annamalai Party Exit Rumors: तमिलनाडु BJP के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात की। नई पार्टी बनाने की चर्चाओं के बीच उनके अगले राजनीतिक कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jun 02, 2026

Annamalai

अन्नामलाई ने BJP अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात (X)

Annamalai Meeting with Nitin Nabin: तमिलनाडु बीजेपी (BJP)के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात ने तमिलनाडु की राजनीति में चल रही उन चर्चाओं को और हवा दे दी है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि अन्नामलाई जल्द ही बीजेपी से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं।

नई पार्टी बनाने की अटकलें क्यों तेज हुईं?

पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु के राजनीतिक गलियारों में अन्नामलाई के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, पार्टी नेतृत्व और अन्नामलाई के बीच पिछले कई महीनों से कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। सोमवार को जब पत्रकारों ने उनसे उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय कहा, कृपया थोड़ा इंतजार करें। हम दो दिनों में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे।

जन्मदिन से पहले चर्चाएं तेज

अन्नामलाई के इस बयान के बाद राजनीतिक अटकलों को और बल मिला है। खासतौर पर उनके जन्मदिन 4 जून से पहले राज्यभर में लगाए गए पोस्टरों ने चर्चाओं को और तेज कर दिया है। कई पोस्टरों पर हमारे नेता, आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए जैसे संदेश लिखे गए हैं, जिन्हें उनके समर्थकों की राजनीतिक अपेक्षाओं से जोड़कर देखा जा रहा है।

2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे अन्नामलाई

पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने वर्ष 2020 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इसके बाद 2021 से 2025 तक उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राज्यभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाए और खुद को बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में स्थापित किया। युवा मतदाताओं और सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत पकड़ ने उन्हें तमिलनाडु की राजनीति में एक प्रभावशाली नेता के रूप में पहचान दिलाई।

2026 विधानसभा चुनाव के बाद बदला रूख

अन्नामलाई को लेकर चल रही चर्चाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है।अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी टीवीके (तमिलगा वेत्री कझगम) ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया। इस प्रदर्शन ने डीएमके और एआईएडीएमके के दशकों पुराने राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती दी।

‘BJP में कुछ भी हो सकता है’ अन्नामलाई के BJP छोड़ने की अटकलों के बीच DMK नेता का बयान

ये भी पढ़ें
Annamalai

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Jun 2026 03:31 pm

Published on:

02 Jun 2026 02:44 pm

Hindi News / National News / BJP में बने रहेंगे अन्नामलाई? नितिन नवीन से मुलाकात के बाद दिया अहम संदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

BJP को बड़ा झटका, अन्नामलाई ने नितिन नबीन को सौंपा इस्तीफा

Annamalai
राष्ट्रीय

‘हम हैं असली TMC, हमारे साथ 50 विधायक’: बगावती सुरों से हिल गया ममता बनर्जी का सिंहासन!

mamata banerjee
राष्ट्रीय

‘बीजेपी को पेपर लीक से दिक्कत नहीं है’ नीट परीक्षा रद्द मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने फिर सरकार को घेरा

Arvind Kejriwal on neet paper leak
राष्ट्रीय

ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन शुरू, पार्टी नेताओं के साथ बी.आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी

MAMTA BANRJEE
राष्ट्रीय

Twisha Sharma case: गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Twisha Sharma Latest Update
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.