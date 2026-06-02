BJP में बने रहेंगे अन्नामलाई? नितिन नवीन से मुलाकात के बाद दिया अहम संदेश

Annamalai Meeting with Nitin Nabin: तमिलनाडु बीजेपी (BJP)के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अधिकारी के. अन्नामलाई ने मंगलवार को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव बी.एल. संतोष के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात ने तमिलनाडु की राजनीति में चल रही उन चर्चाओं को और हवा दे दी है, जिनमें दावा किया जा रहा है कि अन्नामलाई जल्द ही बीजेपी से अलग होकर अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं।