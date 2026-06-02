सिर्फ 2 मिनट में 15 लाख हिट्स: CBSE पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक, फिर भी 16 हजार छात्रों ने किया आवेदन

Cyberattack Attempts On CBSE Portal: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पोर्टल पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। सीबीएसई ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया के पहले दिन कई साइबर हमलों के बावजूद उसका पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन पोर्टल चालू रहा। बोर्ड के मुताबिक, पोर्टल आज सुबह 7 बजे से चालू हुआ, सामान्य रूप से कार्य करता रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्र सफलतापूर्वक अपने पुनर्मूल्यांकन आवेदन जमा कर चुके हैं।