OSM विवाद के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, CBSE चेयरमैन और सचिव को पद से हटाया गया, जानें क्या है पूरा मामला



दरअसल, यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब कक्षा 12वीं के कई छात्रों ने रिजल्ट और उत्तर पुस्तिकाओं को लेकर गंभीर शिकायतें दर्ज कराईं। किसी को अपनी कॉपी धुंधली दिखाई दी, तो किसी के पेपर से पन्ने गायब मिले। कुछ मामलों में स्कैन की गई कॉपियों और असली उत्तर पुस्तिकाओं में मेल नहीं बैठा। CBSE की ओर से लागू किए गए डिजिटल मूल्यांकन और ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया में भी लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आईं। कई छात्रों ने शिकायत की कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल ठीक से काम नहीं कर रहा है और बार-बार सिस्टम एरर आ रहे हैं।