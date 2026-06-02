यौन संबंध बनाने के लिए महिला कर्मचारी को मजबूर कर रहा था अधिकारी, परिजनों ने धुना, FIR और एनसी दर्ज

महाराष्ट्र के सांगली से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) के एक वरिष्ठ कर्मचारी पर महिला सहकर्मी के साथ छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न और यौन संबंध बनाने का दबाव डालने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, इस घिनौनी करतूत की जानकारी जब महिला के परिजनों को हुई, तो उन्होंने डिपो में घुसकर अधिकारी की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना के सामने आने के बाद सांगली एसटी डिपो में हड़कंप मच गया है।