इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर परवान चढ़ा समलैंगिक प्यार, शादी से इनकार करने पर चाकुओं से गोदकर उतारा मौत के घाट

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सूरज हलदार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच संबंधों और शादी को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।