शराब की लत से जूझ रहे थे बॉबी देओल, बेटे की एक बात ने बदल दिया सबकुछ

इतना ही नहीं, बॉबी देओल ने खुलकर कहा कि अगर उनकी पत्नी तान्या उनके साथ न होतीं, तो शायद आज वे इस मुकाम पर नहीं होते। जब बॉबी का करियर ठहरा हुआ था, तब तान्या ने न सिर्फ घर की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि आर्थिक रूप से भी परिवार को थामे रखा। वे काम करती थीं और घर के सारे खर्चे उठाती थीं। एक दिन जब उनके बच्चों ने पूछा कि पापा हमेशा घर पर क्यों रहते हैं, तो उस सवाल ने बॉबी को अंदर तक हिला दिया और उन्होंने खुद को बदलने की ठान ली, बेटे की इस बात से बॉबी काफी टुट गए थे।