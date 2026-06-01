हॉरर-कॉमेडी में अनीत पड्डा का खतरनाक अवतार वायरल, लीक वीडियो ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

Aneet Padda (this photo form IMDb)
Aneet Padda Upcoming Horror Comedy: मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की नई फिल्म 'शक्ति शालिनी' का एक सेट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इसमें एक्ट्रेस अनीत पड्डा एक बेहद तीव्र एक्शन सीक्वेंस करती दिख रही हैं। रविवार रात मुंबई में दूर से रिकॉर्ड किए गए इस फुटेज ने फैंस के बीच फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ा दी है।
क्लिप में अनीत पड्डा पारंपरिक एथनिक पोशाक, स्कर्ट और ब्लाउज में नजर आ रही हैं। इस सीन में उनका किरदार असाधारण शारीरिक ताकत दिखाता है और एक शख्स को पैर से खींचकर मारता है। इस इंटेंस सीक्वेंस को देखकर फैंस का अंदाजा है कि उनका किरदार किसी अलौकिक शक्ति से प्रभावित हो सकता है। बता दें, इंडस्ट्री की शुरुआती अफवाहों में कहा जा रहा था कि अनीत दोहरी भूमिका निभा सकती हैं, एक रक्षक शक्ति और एक बुरी आत्मा शालिनी, लेकिन डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने इन दावों को सार्वजनिक रूप से नकार दिया है। किरदार के असली स्वरूप को अभी रहस्य में रखा गया है।
इतना ही नहीं, 'स्त्री', 'भेड़िया', 'मुंज्या' और 'थम्मा' जैसी हिट फिल्मों के बाद 'शक्ति शालिनी' इस बढ़ते फ्रेंचाइजी की नई कड़ी है। फिल्म में नाना पाटेकर भी लीड रोल में हैं जिन्हें हाल ही में सेट पर काली धोती में देखा गया था। विनीत कुमार सिंह विलेन की भूमिका में हैं।
फिल्म 'शक्ति शालिनी' पहले 24 दिसंबर को आने वाली थी लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान की 'किंग' से टकराव से बचने के लिए इसे जनवरी 2027 में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद, अनीत पड्डा जल्द ही अहान पांडे के साथ निर्देशक मोहित सूरी की फिल्म 'सतरंगा' में नजर आने वाली हैं।
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