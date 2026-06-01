हॉरर-कॉमेडी में अनीत पड्डा का खतरनाक अवतार वायरल, लीक वीडियो ने बढ़ाई एक्साइटमेंट

क्लिप में अनीत पड्डा पारंपरिक एथनिक पोशाक, स्कर्ट और ब्लाउज में नजर आ रही हैं। इस सीन में उनका किरदार असाधारण शारीरिक ताकत दिखाता है और एक शख्स को पैर से खींचकर मारता है। इस इंटेंस सीक्वेंस को देखकर फैंस का अंदाजा है कि उनका किरदार किसी अलौकिक शक्ति से प्रभावित हो सकता है। बता दें, इंडस्ट्री की शुरुआती अफवाहों में कहा जा रहा था कि अनीत दोहरी भूमिका निभा सकती हैं, एक रक्षक शक्ति और एक बुरी आत्मा शालिनी, लेकिन डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार ने इन दावों को सार्वजनिक रूप से नकार दिया है। किरदार के असली स्वरूप को अभी रहस्य में रखा गया है।