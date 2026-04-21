Aneet Padda: अनीत पड्डा के घर पसरा मातम, इस करीबी सदस्य की मौत से टूटी एक्ट्रेस

Aneet Padda Grandfather Passes Away: फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री अनीत पड्डा इस वक्त गहरे शोक में हैं। अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने वाली अनीत के घर मातम पसरा हुआ है उनके सिर से उनके सबसे प्यारे इंसान, उनके दादाजी का साया उठ गया है। अनीत के दादाजी लंबे समय से 'अल्जाइमर' जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिसके कारण उनकी याददाश्त धीरे-धीरे साथ छोड़ रही थी। यह वही बीमारी है जो सैयारा में अनीत पड्डा को दिखाई गई थी।