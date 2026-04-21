कुणाल कोहली को राकेश बेदी के लिए होता है दुख, बोले- उन्हें उनका हक नहीं मिला

फरीदून शहरयार से बात करते हुए कुणाल कोहली ने फिल्म धुरंधर के किरदारों की गहराई की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अक्सर बड़ी फिल्मों में सिर्फ लीड एक्टर यानी हीरो पर ही ध्यान दिया जाता है, लेकिन 'धुरंधर' के डायरेक्टर ने हर छोटे-बड़े कलाकार को सुपरस्टार की तरह पेश किया है। कुणाल ने खास तौर पर दिग्गज अभिनेता राकेश बेदी का जिक्र करते हुए कहा, "यह देखकर बहुत खुशी होती है कि राकेश बेदी जैसे टैलेंटेड एक्टर को आज वो पहचान मिल रही है, जिसके वो सालों से हकदार थे। 'धुरंधर' के बाद वे रातों-रात एक सनसनी बन गए हैं। वे हमेशा से एक बेहतरीन कलाकार थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें वो मंच दिया जहां वे चमक सके, लेकिन ये चमक उन्हें काफी समय पहले ही मिल जानी चाहिए थी। जो आजतक नहीं मिली।"