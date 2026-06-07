माधुरी दीक्षित के सामने आए अनिल कपूर तो एक्ट्रेस ने किया इग्नोर- बनाया अजीब चेहरा? वीडियो वायरल

बॉलीवुड में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री को 'तेजाब', 'राम लखन' और 'बेटा' जैसी फिल्मों के समय से ही दर्शकों ने सिर-आंखों पर बिठाया है। ऐसे में इस तरह की खबरों से फैंस थोड़े परेशान जरूर हुए थे, लेकिन इस नई तस्वीर के बाद अब सब कुछ साफ हो गया है। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित को उनकी इस नई फिल्म 'मां बहन' के लिए दर्शकों और समीक्षकों से जमकर तारीफें मिल रही हैं। वहीं, अनिल कपूर को हाल ही में फिल्म 'सूबेदार' में देखा गया था और इन दिनों वह शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' (King) की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं।