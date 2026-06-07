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माधुरी दीक्षित के सामने आए अनिल कपूर तो एक्ट्रेस ने किया इग्नोर- बनाया अजीब चेहरा? वीडियो वायरल

Madhuri Dixit ignores Anil Kapoor: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। इसे देख कहा जाने लगा कि माधुरी दीक्षित ने अनिल कपूर को सबके सामने इग्नोर किया और अजीब चेहरा बनाकर चली गईं। लेकिन कुछ ही समय बाद इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई। जिसके बाद हर कोई हैरान रह गया।

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मुंबई

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Priyanka Dagar

Jun 07, 2026

Madhuri Dixit ignores Anil Kapoor what is truth viral video in Maa Behen special screening

माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर

Madhuri Dixit ignores Anil Kapoor viral video truth: सोशल मीडिया की दुनिया में सेलिब्रिटीज को लेकर अफवाहों और झूठी खबरों का बाजार गर्म रहना कोई नई बात नहीं है। अक्सर किसी भी वीडियो या फोटो का एक छोटा सा हिस्सा काटकर उसे इंटरनेट पर एक अलग ही रंग दे दिया जाता है। ऐसा ही कुछ इस बार बॉलीवुड की सबसे चहेती और एवरग्रीन जोड़ियों में से एक अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ हुआ है।

दरअसल, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) की नई फिल्म 'मां बहन' की स्पेशल स्क्रीनिंग के दौरान का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर कई लोग यह दावा करने लगे कि माधुरी दीक्षित ने अपने पुराने और खास दोस्त अनिल कपूर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आई, तो अफवाह उड़ाने वालों के मुंह बंद हो गए।

माधुरी दीक्षित ने किया अनिल कपूर को इग्नोर? (Madhuri Dixit ignores Anil Kapoor viral video truth)

सोशल मीडिया पर जो छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, उसमें शुरुआत में दिखता है कि अनिल कपूर इवेंट में एक जगह खड़े हैं और माधुरी दीक्षित उनके पास से चुपचाप गुजरते हुए आगे बढ़ जाती हैं। इस चंद सेकेंड के विजुअल को इंटरनेट पर कुछ लोगों ने इस तरह पेश किया जैसे दोनों के बीच कोई अनबन हो गई हो और माधुरी ने जानबूझकर अनिल कपूर से दूरी बना ली।

लेकिन असलियत यह है कि यह केवल फोटो सेशन से ठीक पहले का एक छोटा सा पल था, जब माधुरी सीधे स्टेज की तरफ जा रही थीं। इस कथित 'इग्नोर' करने वाली थ्योरी की हवा तब पूरी तरह से निकल गई जब इसी इवेंट से दोनों दिग्गज कलाकारों की एक बेहद खूबसूरत और मुस्कुराती हुई तस्वीर सामने आ गई।

वीडियो की सच्चाई आई सामने (Madhuri Dixit Anil Kapoor relationship rumors)

सामने आई असली तस्वीर में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित फिल्म 'मां बहन' के पोस्टर के आगे एक-दूसरे के साथ बेहद खुश और खुलकर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में अनिल कपूर ने माधुरी के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और दोनों के चेहरे की बड़ी सी मुस्कान यह साफ बयां कर रही है कि उनके बीच का पुराना दोस्ताना रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। इस फोटो ने यह साबित कर दिया कि वीडियो के एक हिस्से को काटकर किया जा रहा दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत और गलत था।

बॉलीवुड में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री को 'तेजाब', 'राम लखन' और 'बेटा' जैसी फिल्मों के समय से ही दर्शकों ने सिर-आंखों पर बिठाया है। ऐसे में इस तरह की खबरों से फैंस थोड़े परेशान जरूर हुए थे, लेकिन इस नई तस्वीर के बाद अब सब कुछ साफ हो गया है। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित को उनकी इस नई फिल्म 'मां बहन' के लिए दर्शकों और समीक्षकों से जमकर तारीफें मिल रही हैं। वहीं, अनिल कपूर को हाल ही में फिल्म 'सूबेदार' में देखा गया था और इन दिनों वह शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' (King) की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं।

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Published on:

07 Jun 2026 10:51 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / माधुरी दीक्षित के सामने आए अनिल कपूर तो एक्ट्रेस ने किया इग्नोर- बनाया अजीब चेहरा? वीडियो वायरल

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