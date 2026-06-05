क्या जेल में बंद ट्विशा शर्मा की सास और पति को मिल रहा है स्पेशल ट्रीटमेंट? जानें क्यों उठे ये सवाल

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मामले से जुड़े अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी जज गिरिबाला और उनका बेटा समर्थ सिंह जेल के सामान्य बैरकों से दूर, जेल के ही अस्पताल वार्ड में आराम से रह रहे हैं। जेल के नियमों के मुताबिक, किसी भी अंडरट्रायल कैदी को केवल बेहद गंभीर या असाधारण बीमारी में ही अस्पताल में रखा जाता है, अन्यथा उन्हें आम कैदियों के साथ नियमित बैरक में रहना पड़ता है। लेकिन गिरफ्तारी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी इन दोनों को अस्पताल में ही शरण दी गई है, जिस पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं।