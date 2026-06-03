जेल से डरी ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला? बहू की मौत को लेकर तोड़ी चुप्पी, कोर्ट में बोलीं- मैं बेकसूर हूं

Giribala Singh court statement innocent: देश के सबसे हाई-प्रोफाइल मामलों में से एक,ट्विशा शर्मा मौतमामले में रोज़ नए और चौंकाने वाले मोड़ सामने आ रहे हैं। इस केस की मुख्य आरोपी और ट्विशा की सास गिरिबाला को लेकर इस वक्त गलियारों में भारी चर्चा है। हाल ही में कोर्ट द्वारा 16 जून तक भोपाल केंद्रीय जेल भेजे जाने और अन्य कैदियों से अलग रखने के निर्देश के बाद अब सोशल मीडिया और मीडिया हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या पूर्व जज गिरिबाला सिंह जेल जाने से डर गई हैं? इस बीच, उन्होंने अपनी बहू ट्विशा की संदिग्ध मौत को लेकर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है और अदालत के सामने बेहद आक्रामक तरीके से अपना पक्ष रखते हुए कहा है- "मैं पूरी तरह बेकसूर हूं।"