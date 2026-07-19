खान सर ने आगे बात करते हुए कहा- तो इसमें हमको दिख गया कि अगर मेरी पत्नी का ये चेहरा देख लेंगे ना तो AI से हमको लग गया। हमने अपनी वाइफ से भी बोला और इवन कि वो जो घूंघट था ना वो एकदम जाली था, आरपार दिखता है। वहां बैठ के 10 मिनट पहले हम लोगों ने कहा इस बात पर डिस्कस हुआ कि अगर ये देख लेंगे लोग और हम समाज की जिस तरह मुद्दे उठाते हैं, कभी प्रोटेस्ट करते हैं, यह करते हैं। तो यह लोग एआई से आपका इतना गंदा अश्लील नग्न क्या ना बना दे ये लोग फोटो जिसका कोई हद नहीं तो कह तो बहुत घोर दिक्कत है।