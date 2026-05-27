Twisha Sharma की आंटी ने उनके व्यवहार पर दिया बयान, CBI जांच पर बोलीं- न्याय जरूर मिलेगा

Former Miss Pune Twisha Sharma Death: पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हर गुजरते दिन के साथ इस केस में नए-नए मोड़ आ रहे हैं, जो पूरे देश को झकझोर रहे हैं। जहां एक तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) इस हाई-प्रोफाइल मामले की तह तक जाने के लिए सबूत जुटा रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया गलियारों में भी ट्विशा के लिए इंसाफ की आवाज गूंज रही है। आम जनता से लेकर मनोरंजन जगत में ट्विशा के साथ हुई हिंसा को भयानक कहा जा रहा है।