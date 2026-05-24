5 महीने से अटकी CM विजय की फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर आई बड़ी खबर, 19 जून को हो सकती है रिलीज

टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म 'डिस्ट्रिक्ट' और 'बुक माई शो' पर 'जन नायकन' की रिलीज डेट अब जून 2026 में अपडेट की गई है और 'डिस्ट्रिक्ट' पर 19 जून की तारीख दिखाई दे रही है। हालांकि, अभी तक निर्माता KVN प्रोडक्शंस की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर वेंकट के नारायण ने शुक्रवार शाम एक मंदिर में दर्शन के बाद प्रेस से कहा कि वे CBFC सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि सर्टिफिकेट जल्द मिलेगा और उसके बाद रिलीज डेट की घोषणा भी की जाएगी। साथ ही, उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म को पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा।