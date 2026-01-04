रीमेक विवाद में फंसी ‘जन नायकन’, क्या Thalapathy Vijay ने अपने आखिरी फिल्म में खेला सेफ गेम?

सोशल मीडिया पर फैंस और सिनेमा लवर्स ने फिल्म के एडिटर और मेकर्स पर जमकर निशाना साधा है। एक यूजर ने कमेंट किया, "इतनी बड़ी फिल्म और रीमेक सीन्स के लिए भी AI का यूज किया? ये कला का अपमान है।" तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "ये विजय की आखिरी फिल्म है, इसे ग्रैंड और परफेक्ट होना चाहिए था, न कि ऐसी बचकानी गलतियों से भरा हुआ।" लोगों का कहना है कि 400 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अगर टीम एक वॉटरमार्क नहीं हटा सकती, तो ये अपमानजनक है। हालांकि, सोशल मीडिया पर मचे इस हंगामे के बाद मेकर्स ने तुरंत इस गलती को सुधारा और आज रविवार की सुबह जब दोबारा ट्रेलर की जांच की गई, तो वहां से जेमिनी का लोगो हटा दिया गया था। लेकिन तब तक फिल्म की काफी किरकिरी हो चुकी थी।