रीमेक विवाद में फंसी ‘जन नायकन’, क्या Thalapathy Vijay ने अपने आखिरी फिल्म में खेला सेफ गेम?

फिल्म- 'जन नायकन' (सोर्स: X)
Thalapathy Vijay : साउथ सुपरस्टार थलपति विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जन नायकन' (Jana Nayakan) का ट्रेलर शनिवार यानी कल रिलीज हुआ, लेकिन जितनी चर्चा विजय के एक्शन की होनी थी, उससे कहीं ज्यादा चर्चा फिल्म की एक तकनीकी और गलती की हो रही है। बता दें, सोशल मीडिया पर फैंस इस बात से निराश और नाराज हैं कि 400 करोड़ के बजट वाली फिल्म के ट्रेलर में 'AI वॉटरमार्क' (Google ChatGPT Logo) नजर आया है, फैंस इस बात से हैरान है कि ऐसी गलती कैसे हो सकती है।
शनिवार को जब फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, तो दर्शकों की नजरों ने एक 'शर्मनाक' डिटेल पकड़ ली और ट्रेलर के शुरुआती हिस्से में, जहां एक किरदार शॉटगन को कॉक (Load) करता नजर आता है और वहां स्क्रीन के एक कोने में 'गूगल जेमिनी AI' का लोगो दिखाई दे रहा था। इसको तुरंत देख नेटिजन्स ने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते 'जन नायकन' की टीम ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई।
सोशल मीडिया पर फैंस और सिनेमा लवर्स ने फिल्म के एडिटर और मेकर्स पर जमकर निशाना साधा है। एक यूजर ने कमेंट किया, "इतनी बड़ी फिल्म और रीमेक सीन्स के लिए भी AI का यूज किया? ये कला का अपमान है।" तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "ये विजय की आखिरी फिल्म है, इसे ग्रैंड और परफेक्ट होना चाहिए था, न कि ऐसी बचकानी गलतियों से भरा हुआ।" लोगों का कहना है कि 400 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अगर टीम एक वॉटरमार्क नहीं हटा सकती, तो ये अपमानजनक है। हालांकि, सोशल मीडिया पर मचे इस हंगामे के बाद मेकर्स ने तुरंत इस गलती को सुधारा और आज रविवार की सुबह जब दोबारा ट्रेलर की जांच की गई, तो वहां से जेमिनी का लोगो हटा दिया गया था। लेकिन तब तक फिल्म की काफी किरकिरी हो चुकी थी।
इतना ही नहीं, 'जन नायकन' थलपति विजय के करियर की 69वीं और आखिरी फिल्म है। इसके बाद वो पूरी तरह से अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेत्री कजगम' (TVK) के द्वरा राजनीति में उतरेंगे और 2026 के चुनाव लड़ेंगे। तो यही वजह है कि फैंस इस फिल्म को लेकर काफी इमोशनल हैं कोई गेम नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं करना चाहते।
बता दें, एच. विनोथ के निर्देशन में बनी ये फिल्म 9 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में विजय एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में बदला लेते नजर आएंगे। फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो इसमें प्रकाश राज, प्रियमणि, गौतम वासुदेव मेनन और नारायण जैसे कलाकार अहम रोल में हैं, जबकि संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये विवाद फिल्म की ओपनिंग पर कोई असर डालता है या विजय का स्टारडम इसे एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बनाता है।
