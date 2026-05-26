तमिलनाडु का CM बनते ही विजय से हुई पवन कल्याण को जलन, हंसते बोले- पार्टी चलाना मजाक नहीं

Pawan Kalyan comments on Thalapathy Vijay: दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय जब से तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तब से देश के राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। इंटरनेट पर लगातार विजय की तुलना पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और तेलुगू पावर स्टार पवन कल्याण से की जा रही है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पवन कल्याण ने इस तुलना और विजय की ऐतिहासिक जीत पर खुलकर बात की। उन्होंने अपना 'दर्द' बयां किया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। वहीं कई लोग हैरान भी हुए।