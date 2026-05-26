तमिलनाडु का CM बनते ही विजय से हुई पवन कल्याण को जलन, हंसते बोले- पार्टी चलाना मजाक नहीं

पवन कल्याण ने विजय को लेकर दिया बयान
Pawan Kalyan comments on Thalapathy Vijay: दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार सी. जोसेफ विजय जब से तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तब से देश के राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। इंटरनेट पर लगातार विजय की तुलना पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और तेलुगू पावर स्टार पवन कल्याण से की जा रही है। हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पवन कल्याण ने इस तुलना और विजय की ऐतिहासिक जीत पर खुलकर बात की। उन्होंने अपना 'दर्द' बयां किया, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। वहीं कई लोग हैरान भी हुए।
कार्यक्रम में बोलते हुए पवन कल्याण ने हंसते हुए कहा, "मैं आजकल तमिलनाडु की राजनीति को बड़े गौर से देख रहा हूं। विजय और उनकी टीम ने यह सब कितनी बेफिक्री और आसानी से कर लिया। सच कहूं तो मुझे थोड़ी जलन हुई (हंसते हुए)। उन्होंने सिर्फ बड़े-बड़े कटआउट्स और होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया और खुशी-खुशी चुनाव जीत गए। दूसरी तरफ मैं हूं, जो पिछले 15 सालों से लगातार सड़कों पर धूप-धूल में घूम रहा हूं।"
हालांकि, तुरंत ही उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, "मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं। लेकिन अगर हम व्यावहारिक होकर सोचें, तो राजनीति में कुछ भी बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको जमीनी हकीकत का गहरा ज्ञान होना चाहिए। मैंने 15 साल तक इतनी कड़ी मेहनत इसलिए की क्योंकि एक राजनीतिक दल चलाने के लिए आपको लाखों आम लोगों की उम्मीदों, उनके दर्द और उनकी जरूरतों को गहराई से समझना होता है।"
इस बीच, साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी की टीम ने भी एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि गुरुवार को चिरंजीवी और मुख्यमंत्री विजय के बीच फोन पर बेहद गर्मजोशी भरी बातचीत हुई। चिरंजीवी ने विजय को तमिलनाडु की कमान संभालने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि वे अपनी जन-केंद्रित नीतियों के दम पर लोगों के दिलों में हमेशा के लिए राज करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे कभी दिवंगत महान अभिनेता और नेता एमजी रामचंद्रन (MGR) किया करते थे।
इस बातचीत के दौरान विजय ने चिरंजीवी की हालिया रिलीज फिल्म 'माना शंकरा वरा प्रसाद गारू' की जमकर तारीफ की। साथ ही, विजय ने अपनी आखिरी फिल्म 'जना नायकन' के ऑनलाइन लीक (पायरेसी) विवाद के दौरान तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री और चिरंजीवी द्वारा दिए गए मजबूत समर्थन के लिए उनका दिल से आभार व्यक्त किया। आपको बता दें कि विजय की फिल्म 'जना नायकन' जनवरी से ही सीबीएफसी (सेंसर बोर्ड) से सर्टिफिकेट न मिलने के कारण विवादों में घिरी हुई है।
सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कड़गम' (TVK) की शुरुआत चुनावों से महज दो साल पहले की थी। अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में विजय ने तमिलनाडु की राजनीति के दो सबसे बड़े दिग्गजों—डीएमके (DMK) और एआईएडीएमके (AIADMK) को धूल चटाकर एक नया इतिहास रच दिया है। इस बड़ी जीत के साथ ही विजय अब एनटी रामाराव, एमजीआर और जे. जयललिता जैसे उन महान अभिनेताओं की लीग में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने रुपहले पर्दे से निकलकर सत्ता के सिंहासन पर कब्जा किया।
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