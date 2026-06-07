7 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मौत से लड़े विक्रम भट्ट, जेल में नहीं मिला इलाज, बोले- जेल में कैदी करते थे मेरी सुरक्षा

Filmmaker Vikram Bhatt: विक्रम भट्ट ने 70 दिनों तक जेल में बंद रहने के अपने खौफनाक और दर्दनाक अनुभवों का खुलासा किया है। विक्रम भट्ट ने बताया कि कैसे उन्हें गंभीर बीमारी और पीलिया होने के बावजूद जेल प्रशासन ने इलाज नहीं दिया। वहीं, कैदी उनकी सुरक्षा करते थे उन्हें बीच में सुलाकर खुद साइड में सोते थे, यहां तक की सर्दियों में अपनी रजाई भी उन्हें दे देते थे।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jun 07, 2026

Filmmaker Vikram Bhatt share horrific 70 days jail experience battled death said fellow inmates looked after his safety

विक्रम भट्ट ने किया जेल का एक्सपीरियंस शेयर

Vikram Bhatt share jail experience: बॉलीवुड के फेमस निर्देशक और हॉरर फिल्मों के बेताज बादशाह विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़े कानूनी विवाद और अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुर्खियों में थे। इंदिरा आईवीएफ के फाउंडर की दिवंगत पत्नी की बायोपिक से जुड़े एक धोखाधड़ी के मामले में विक्रम भट्ट को पूरे 70 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े थे।

हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद, उन्होंने मीडिया के सामने सलाखों के पीछे बिताए अपने खौफनाक, दर्दनाक और हैरान कर देने वाले अनुभवों को खुलकर शेयर किया है। विक्रम भट्ट ने बताया कि जेल के उस अंधकार वाले माहौल ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदल दी, बल्कि उन्हें मौत के मुंह से भी रूबरू कराया।

जेल में 80 कैदियों के साथ रहते थे विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt share jail experience)

एक इंटरव्यू में विक्रम भट्ट ने बताया कि दिसंबर 2025 में जब उन्हें और उनकी पत्नी श्वेतांबरी को गिरफ्तार किया गया, तो उन्हें मुंबई की चकाचौंध से दूर एक अलग ही दुनिया देखने को मिली। जेल में वह किसी वीआईपी ट्रीटमेंट में नहीं थे, बल्कि एक ही बैरक के अंदर उनके साथ 60 से 80 कैदी बंद थे।

विक्रम ने भावुक होकर बताया, "वहां कैदियों ने मुझे जो इज्जत और प्यार दिया, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह मुझे 'भीष्म पितामह' कहकर बुलाते थे और मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मुझे खुद का कोई काम नहीं करने देते थे। खाना लाने से लेकर मेरे कपड़े धोने तक का ध्यान वही कैदी रखते थे।" विक्रम ने एक मजेदार किस्सा शेयर करते हुए कहा कि हर रात 60-65 कैदी उनके पास आकर बैठ जाते थे और उनसे हॉरर कहानियां सुनाने की जिद करते थे। दो कैदी तो रात भर उनकी सुरक्षा के लिए उनके दोनों तरफ सोते थे।

जेल में मौत से लड़े विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt illness Axial Spondloarthritis jaundice jail)

जेल की यह यात्रा विक्रम भट्ट के लिए शारीरिक रूप से किसी नरक से कम नहीं थी। उन्हें 'एक्सियल स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस' नाम की एक खतरनाक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें हड्डियों और जोड़ों में असहनीय दर्द होता है। दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में जेल की ठंडी जमीन पर सिर्फ एक पतली सी चटाई पर सोने की वजह से उनका पूरा शरीर जाम हो गया था।

हद तो तब हो गई जब जेल के अंदर उन्हें पीलिया भी हो गया। विक्रम ने बताया, "मैं ठंड से रात भर कांपता था, तो कैदी अपनी रजाई मुझे उढ़ा देते थे। जब मैंने जेल प्रशासन से इलाज और अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई, तो उन्होंने सुरक्षा और गार्ड्स की कमी का बहाना बनाकर मना कर दिया। जब मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, तो मैंने खुद हिम्मत जुटाई और दवा के अभाव में सिर्फ उबले चने, पानी और फल खाकर खुद को ठीक किया।"

अजय देवगन- संजय दत्त ने किया था फोन (Ajay Devgn Sanjay Dutt call Vikram Bhatt)

फरवरी 2026 में जेल से बाहर आने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने विक्रम भट्ट से संपर्क किया। उनके बचपन के दोस्त अजय देवगन ने उन्हें तुरंत फोन किया। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त जैसे दिग्गजों ने भी उनका हालचाल लिया, जबकि संजय दत्त के साथ विक्रम ने कभी काम भी नहीं किया था। वहीं, जब उनसे अक्षय कुमार के बारे में पूछा गया, तो विक्रम ने बेबाकी से कहा, "अक्षय मेरे दोस्त नहीं हैं, तो वो भला क्यों फोन करेंगे?" साथ ही विक्रम भट्ट ने बॉबी देओल को लेकर भी कई बाते बताई हैं और वह भावुक भी नजर आए।

विक्रम भट्ट ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह बकवास और बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि चार्जशीट में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। फिलहाल, वे इन कड़वी यादों को पीछे छोड़कर अपनी अगली हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘हॉन्टेड 3डी: एकोज ऑफ द पास्ट’ की रिलीज की तैयारियों में जुट गए हैं।

Salim Kumar Death: एक्टर सलीम कुमार का निधन, पिछले कुछ समय से चल रही थी तबीयत खराब

ये भी पढ़ें
Actor Salim Kumar passed away at 56 malayalam national award winning death industry mourns

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Jun 2026 07:30 am

Published on:

07 Jun 2026 07:20 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मौत से लड़े विक्रम भट्ट, जेल में नहीं मिला इलाज, बोले- जेल में कैदी करते थे मेरी सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

उम्र पर इंडस्ट्री के डबल स्टैंडर्ड पर तापसी पन्नू का बड़ा सवाल, बोलीं- ‘शाहरुख खान के लिए ऐसा कह सकते हैं?’

Taapsee Pannu
मनोरंजन

‘यहां से चले जाओ’, अरबाज खान की एक्स-गर्लफ्रेंड जॉर्जिया एंड्रियानी क्यों हुईं नाराज? वीडियो ने बढ़ाई चर्चा

Giorgia Andriani Viral Video
बॉलीवुड

खान सर का विवादों के बीच ‘रवीना टंडन’ वाला वीडियो वायरल, शो में दिल का हाल किया था बयां

Khan Sir big revealed on crush is raveena tandon video viral amid Anjana Om Kashyap online teachers controversy
बॉलीवुड

‘Peddi’ विवाद के बीच जाह्नवी कपूर का पुराना बयान चर्चा में, कहा- ‘बिना कारण जज किए जाने से है दिक्कत’

Janhvi Kapoor
बॉलीवुड

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के प्रदर्शन के सपोर्ट में आई कुनिका सदानंद, बोलीं- बदलाव काम और परिणामों से होता है भाषणों से नहीं

Cockroach Janta Party protest in delhi jantar mantar Support Kunickaa Sadanand prakash raj after NEET paper leak
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.