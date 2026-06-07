मौत से लड़े विक्रम भट्ट, जेल में नहीं मिला इलाज, बोले- जेल में कैदी करते थे मेरी सुरक्षा

फरवरी 2026 में जेल से बाहर आने के बाद बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने विक्रम भट्ट से संपर्क किया। उनके बचपन के दोस्त अजय देवगन ने उन्हें तुरंत फोन किया। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त जैसे दिग्गजों ने भी उनका हालचाल लिया, जबकि संजय दत्त के साथ विक्रम ने कभी काम भी नहीं किया था। वहीं, जब उनसे अक्षय कुमार के बारे में पूछा गया, तो विक्रम ने बेबाकी से कहा, "अक्षय मेरे दोस्त नहीं हैं, तो वो भला क्यों फोन करेंगे?" साथ ही विक्रम भट्ट ने बॉबी देओल को लेकर भी कई बाते बताई हैं और वह भावुक भी नजर आए।