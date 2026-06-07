Salim Kumar Death: एक्टर सलीम कुमार का निधन, पिछले कुछ समय से चल रही थी तबीयत खराब

सलीम कुमार राजनीति में भी काफी मुखर थे। वह कांग्रेस पार्टी के कट्टर और बेहद वफादार समर्थक माने जाते थे। अपनी गिरती सेहत के बावजूद उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ (UDF) गठबंधन के लिए जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से प्रचार किया था। वह कई बार सार्वजनिक मंचों पर एलडीएफ (LDF) सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना करने के लिए भी जाने जाते थे। उनके निधन पर सिनेमा जगत के दिग्गजों और राजनीतिक नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है।