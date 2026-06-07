अमिताभ बच्चन के पोस्ट से बौखलाए यूजर्स, NEET पेपर लीक में छात्रों के सुसाइड पर घेरा, बोले- आप बहुत नकली हैं

Amitabh Bachchan tweet: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपनी बेहतरीन अदाकारी के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और ब्लॉग पर लगातार एक्टिव रहने के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर अपनी निजी जिंदगी के अनुभवों से लेकर मजेदार कविताएं और सुविचार शेयर करते रहते हैं, जिन्हें उनके फैंस खूब पसंद भी करते हैं। लेकिन इस बार मेगास्टार का देर रात किया गया एक ट्वीट उनके लिए जी का जंजाल बन गया है। देश में चल रहे नीट (NEET) पेपर लीक घोटाले और उससे परेशान होकर छात्रों द्वारा की जा रही खुदकुशी जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर बुरी तरह ट्रोल कर दिया है। नाराज जनता ने अभिनेता को 'नकली हीरा' तक कह डाला है। आइये जानते हैं पूरा मामला...