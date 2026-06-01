IPL में GT की करारी हार के बाद खूब रोए फैंस, RCB फैंस ने शुभमन गिल की टीम पर कसा तंज

IPL 2026 final GT vs RCB news: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का फाइनल मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी महासंग्राम से कम नहीं था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस सांसें रोक देने वाले इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने गुजरात टाइटंस (GT) को पांच विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली। RCB की धमाकेदार जीत से जहां उनके फैंस जश्न के डूबे दिखे, वहीं फाइनल में खिताब से चूक जाने का दर्द गुजरात टाइटंस के फैंस के चेहरों पर साफ दिखा। मैच खत्म होने के तुरंत बाद स्टेडियम से एक बेहद भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें GT के फैंस टीम की इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और मैदान पर ही फूट-फूटकर रोते दिखे।