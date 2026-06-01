साकेत हादसा: खुद सुरक्षित थी, पर बच्चों को बचाने मौत के मुंह में दौड़ गई ‘मेस वाली आंटी’, अब हर किसी की आंखें नम

कुछ लोग अपने पीछे सिर्फ यादें नहीं, बल्कि हजारों दिलों में एक खालीपन छोड़ जाते हैं। ऐसी ही थीं पार्वती, जिन्हें इलाके के छात्र प्यार से सिर्फ ‘मेस वाली आंटी’ कहकर बुलाते थे। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों के लिए उनकी छोटी-सी मेस सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि घर से दूर एक दूसरा घर जैसा था। लेकिन शनिवार को दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास हुए दर्दनाक हादसे ने इस अपनापन भरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हुए।