‘असद तो ढेर, 6 और का हो एनकाउंटर’, सूर्या की मां बोली- किसी ने हाथ पकड़ा था तो किसी ने गर्दन

सूर्या की मां सरोज ने कहा कि उनके बेटे की हत्या एक व्यक्ति ने नहीं, बल्कि सात लड़कों ने मिलकर की थी। ऐसे में केवल मुख्य आरोपी के मारे जाने से न्याय पूरा नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन आरोपियों ने उनके बेटे की हत्या में भूमिका निभाई, उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए।