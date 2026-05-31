हरियाणा के नूंह में फंदे से झूली महिला, मां के शव को देखकर चित्कार मार कर रोने लगे मासूम

यह पूरी घटना रविवार सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है। शहनाज ने अपने ही घर में फांसी लगा ली थी। इस घटना का पता सबसे पहले घर के छोटे बच्चों चला। जब घर में मां कहीं दिखाई नहीं दी तो बच्चे ढूंढते हुए उस कमरे में जा पहुंचे जहां पर मां फंदे से लटकी हुई थी। इस मंजर को देखकर बच्चे डर गए और जोर- जोर से रोन चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर आस-पास रहने वाले तुरंत भागते हुए घर में आए। इसके बाद जल्दी से महिला को नीचे उतारा और नजदीकी अस्पताल लेकर भागे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मासूम बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।