Nuh Violence: नूंह के दो गांवों में ईद की नमाज के बाद खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे और चली कुल्हाड़ी, 12 लोग घायल

Nuh Violence Eid Clashes: हरियाणा के नूंह जिले में ईद की नमाज के बाद दो अलग-अलग गांवों में हिंसक झड़प की घटनाओं ने इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया। प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच हुए इन संघर्षों में कम से कम 12 लोग घायल हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया और लाठी-डंडों के साथ कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।