Weather Update: दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, प्री-मानसून की दस्तक से गर्मी और लू से राहत

Weather Update Monsoon Rain: उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय नए पश्चिम विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरणों व प्री-मानसून गतिविधियों के प्रभाव से गुरुवार को राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों का मौसम बदल गया है। गुरुवार शाम को दिल्ली व एनसीआर, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। वहीं तटीय व पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का दौर कुछ दिन से चल रहा है।