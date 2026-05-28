केरल के पूर्व सीएम पिनरई विजयन पर ED के छापे को पार्टी ने बताया प्लान का हिस्सा, बोली-‘RSS संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करती है’



पार्टी के राज्य सचिव एम.वी गोविंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ईडी ने बिना एफआईआर दर्ज किए ही पिनराई विजयन के घर पर रेड की। उन्होंने दावा किया कि अदालत ने सिर्फ यह जांच करने को कहा था कि एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है या नहीं, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी। गोविंदन ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का मकसद वामपंथी आंदोलन को कमजोर करना है और पिनराई विजयन को निशाना बनाकर यही कोशिश की जा रही है। उनके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि केरल बीजेपी का अगला बड़ा लक्ष्य है।