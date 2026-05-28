‘जनता ने मुझे 5 साल के लिए चुना है’, राज्यसभा का ऑफर मिलने के बाद सिद्धारमैया ने कांग्रेस हाई कमान से क्या कहा?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपना पद छोड़ दिया। इसके बाद से सियासी गलियारे में तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस पर उन्होंने साफ कहा कि यह फैसला पूरी तरह उनका अपना था। किसी ने दबाव नहीं डाला। अब अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक दल और पार्टी हाईकमान मिलकर तय करेगा।