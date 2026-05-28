‘उनके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी’, सिद्धारमैया के लिए आगे आई BJP, राहुल गांधी को दे दिया बड़ा संकेत

Karnataka Politics: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को अपने इस्तीफे दे दिया है। राज्यपाल के विशेष सचिव को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धारमैया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अपनी विरासत पर बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनके प्रशासन के आर्थिक प्रबंधन के संबंध में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। निवर्तमान मुख्यमंत्री ने इस दावे को खारिज कर दिया कि राज्य की गारंटी योजनाओं ने सरकारी खजाने को दिवालिया कर दिया है। उन्होंने मजबूत राजकोषीय प्रदर्शन की ओर इशारा करते हुए कहा कि जीएसटी संग्रह में कर्नाटक वर्तमान में महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। सिद्धारमैया के बयान पर अब भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है।