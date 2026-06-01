पीएम स्वनिधि योजनाः 75 लाख लोगों को मिला 17 हजार करोड़ का कर्ज

स्वनिधि योजना के चलते सड़क किनारे व अन्य जगहों पर व्यापार करने वाल रेहड़ी, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन करने में मदद मिली। इससे उनके बैंक खाते खुल सके और रिकॉर्ड बन सके। करीब 55 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर इस योजना के तहत डिजिटल रूप से ऑनबोर्ड हुए जिन्होंने 841 करोड़ डिजिटल लेन-देन किए। जिनकी कीमत लगभग 8.96 लाख करोड़ रही। इस दौरान लाभार्थियों को 800 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी और डिजिटल कैशबैक भी मिला। इस योजना को अब मार्च 2030 तक बढ़ाया गया है। मंत्रालय का दावा है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों की औसत आय में 20% वार्षिक की वृद्धि दर्ज की गई।