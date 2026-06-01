रजनीश की पुस्तक ‘क्वाइट एक्सीलेंस’ का लोकार्पण, नेतृत्व और जीवन मूल्यों पर केंद्रित

यह पुस्तक जीवन, नेतृत्व, आस्था और रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ी 52 छोटी लेकिन सार्थक सीखों, विचारों और अनुभवों का संग्रह है। पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि जीवन और पेशेवर सफलता केवल बड़े निर्णयों से नहीं, बल्कि दैनिक आदतों, मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों से भी आकार लेती है। इस अवसर पर रजनीश जैन ने कहा कि हमारा समाज और हमारा देश हमेशा से एक गहरी सामूहिक चेतना से प्रेरित रहा है। यही सामूहिक चेतना हमें जीवन में महत्वाकांक्षा और विनम्रता, कर्म और चिंतन, सफलता और सार्थकता के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। यदि यह पुस्तक भारत की विशाल सामूहिक चेतना का एक छोटा सा हिस्सा भी बन सके, तो मैं अपने प्रयास को वास्तव में सार्थक मानूंगा। क्वाइट एक्सीलेंस केवल पढऩे के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने योग्य पुस्तक बनने का प्रयास करती है। इसमें ऐसे छोटे अनुभव और सीख शामिल हैं, जो पाठकों को अपने कार्य, सोच और रिश्तों को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करते हैं।